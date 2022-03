CONCERT : KALFFA A BEAULIEU-EN-ARGONNE Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Catégories d’évènement: Beaulieu-en-Argonne

Beaulieu-en-Argonne Meuse Beaulieu-en-Argonne Avec ses musiciens icaunais amoureux de la musique traditionnelle bretonne mais aussi de rock, Kalffa a créé sa propre identité musicale où la tradition se marie à la modernité.

Le violon s’associe à la batterie, aux guitares, à la basse, et aux séquences pour emmener le public dans un répertoire festif.

C’est plus de 600 concerts depuis 2007, dont les Filets Bleus, l’Irish Guiness Festival, Tonnerre de Brest, les premières parties de Soldat Louis, Merzhin, Nolwenn Leroy, Elmer Food Beat, Michaël Jones…

Informations : 03 29 75 05 87 / Réservation fortement conseillée. +33 3 29 75 05 87 Sev1808

