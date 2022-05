Concert Kalakan Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques EUR 16 Le trio Kalakan invite les frères Berçaits. Ils seront en concert en Soule en ce début de mois pour vous faire découvrir et partager leur univers musical, centré sur le répertoire traditionnel du Pays basque.

