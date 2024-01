Concert K.O JazzRing Café Restaurant Friko Guimaëc, vendredi 2 février 2024.

Concert K.O JazzRing Café Restaurant Friko Guimaëc Finistère

K.O Jazz Ring est un sextet jouant la musique de King Oliver, aux origines du jazz. Dialogues constants des solistes, rythmiques endiablées, lyrisme, humour et blues, six musiciens pour faire la fête, aimer et danser à la folie ! .

Café Restaurant Friko 3 Lieu-dit Plasenn an Iliz

Guimaëc 29620 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 21:30:00



