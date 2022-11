Concert : J’vas vous dire une chanson Désertines Désertines Catégories d’évènement: Allier

Desertines

Concert : J’vas vous dire une chanson Désertines, 25 novembre 2022, Désertines. Concert : J’vas vous dire une chanson

11 rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie

2022-11-25 – 2022-11-25

Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie

Désertines

Allier La classe d’Emmanuel Monnet du Conservatoire André Messager se produira pour un concert de chant trad. Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Désertines

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Desertines Autres Lieu Désertines Adresse Désertines Allier Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Ville Désertines lieuville Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Désertines Departement Allier

Désertines Désertines Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desertines/

Concert : J’vas vous dire une chanson Désertines 2022-11-25 was last modified: by Concert : J’vas vous dire une chanson Désertines Désertines 25 novembre 2022 11 rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier Allier Désertines

Désertines Allier