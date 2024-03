Concert Juvatien Salle des fêtes Saint-Juvat, samedi 13 avril 2024.

Concert Juvatien Salle des fêtes Saint-Juvat Côtes-d’Armor

Concerts de Groove Machine (Pop) et de Fab (to the cover) (Rock) avec une buvette et de la restauration rapide. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:30:00

fin : 2024-04-13

Salle des fêtes 1 Rue des Saules

Saint-Juvat 22630 Côtes-d’Armor Bretagne le.comite.juvatien@gmail.com

L’événement Concert Juvatien Saint-Juvat a été mis à jour le 2024-03-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme