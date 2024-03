CONCERT JUSTINE BLUE Montpellier, samedi 6 avril 2024.

Ne manquez pas le concert de Justine Blue au JAM !

La chanteuse soul, blues, jazz sort la version vinyle (distribué par Dixiefrog) de son album « True », promu au tremplin du festival Jazz à Sète 2024.

Un disque agréable de soul moderne ouverte à tous les publics Soul Bag

La bonne surprise du mois Rock&Folk

Trop rare voix de sweet soul Rolling Stone France

Le mot clé est ici soul, l’âme la voix de Justine Blue est chargée de soul, et le jeu de son groupe aussi. Constitué d’excellents musiciens, il pratique un groove léger mais implacable, plein de swing, au parfum rhythm’n’blues évoquant des formations mythiques comme Little Feat ou The Neville Brothers.

Ajoutez à cela des chœurs et des cuivres superbes, arrangés façon Al Green, et vous obtenez un album qui sonne d’enfer. » Le journaliste Stan Cuesta

La soirée se déroulera en deux parties avec pour commencer le trio House in the Desert: le chanteur du groupe mythique français Babylon Circus nous fera l’honneur d’interpréter les titres du poète compositeur Leonard Cohen. Puis nous aurons le full band de Justine Blue soit une douzaine de musicien.nes sur scène qui interpréteront son dernier album True. 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

100 Rue Ferdinand de Lesseps

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

