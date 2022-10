Concert: Justin Adams et Mauro Durante, 10 décembre 2022, .

Concert: Justin Adams et Mauro Durante



2022-12-10 – 2022-12-10

Justin Adams, guitariste, producteur et compositeur, a travaillé de concert avec le mythique Robert Plant au sein de son groupe, les Sensational Spaceshifters. Sa production sur les albums emblématiques de Tinariwen et Rachid Taha révèlent son goût pour le groove Nord-Africain, tandis que ses projets récompensés avec le maestro gambien Juldeh Camara associent la tradition des griots à l’esprit brut du blues. Cette nouvelle collaboration avec Mauro Durante, violoniste, percussionniste et leader de Canzioniere Grecanico Salentino, est née pendant un concert dirigé par Ludovico Einaudi, la Notte della Taranta dans les Pouilles, durant lequel les deux hommes ont joué ensemble pour la première fois, se retrouvant dans les rythmes transe de la Taranta. Ensemble, avec l’album « still moving », ils créent un son brut, dépouillé, qui émeut et envoûte…

« … le duo transcende l’univers de la musique populaire, réinvente les migrations et nous laisse flotter dans un tourbillon de sons hypnotiques et charnels. » (FIP)

« A la croisée de la country, du Delta Blues et de la tarentelle, ils épurent le folklore pour lui insuffler une dimension mystique. » (Télérama TTTT)

Gant o album Still Moving, o veskañ o div yezh, Justin Adams ar gitarour saoz ha Mauro Durantour ar bioloñsour italian a grou ur son kriz ha diglink hag a from hag a strobinell an nen.

Justin Adams : Guitare et chant

Mauro Durante : Violon,

tamburello, daf et chant

