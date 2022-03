Concert JUST MARRIED BAND au Pub du Rempart Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Concert JUST MARRIED BAND au Pub du Rempart Tournus, 10 mars 2022, Tournus. Concert JUST MARRIED BAND au Pub du Rempart Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta Tournus

2022-03-10 19:30:00 – 2022-03-10 23:30:00 Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta

Tournus Saône-et-Loire Vous les avez aimé ? Nous aussi ! Venez voir ou revoir les Just Married Band au Pub du Rempart en concert à Tournus !

Comme à votre habitude, vous pourrez déguster nos planches de charcuterie fait maison autour des boissons de notre carte !

Réservez au 0385511056 ! +33 3 85 51 10 56 Vous les avez aimé ? Nous aussi ! Venez voir ou revoir les Just Married Band au Pub du Rempart en concert à Tournus !

Comme à votre habitude, vous pourrez déguster nos planches de charcuterie fait maison autour des boissons de notre carte !

Réservez au 0385511056 ! Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta Tournus

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta Ville Tournus lieuville Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Concert JUST MARRIED BAND au Pub du Rempart Tournus 2022-03-10 was last modified: by Concert JUST MARRIED BAND au Pub du Rempart Tournus Tournus 10 mars 2022 Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire