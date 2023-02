CONCERT « JUSQU’À LA FIN DU MONDE » JEAN-MICHEL RINALDI CHANTE JULIEN CLERC, 18 février 2023, Palavas-les-Flots .

20h30 – Concert « Jusqu’à la fin du monde » Jean-Michel Rinaldi chante Julien Clerc – Nautilus – Au profit de l’association ARCTSUD – Tarifs: 15 euros sur réservation au 06 08 54 34 98 ou 06 89 57 26 70

Jean Michel Rinaldi « Utile » à la recherche !

L’artiste sera en concert samedi 18 février au profit de l’Association de la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales ARTC Sud.

« A quoi sert une chanson si elle est désarmée ? ». C’est en reprenant les paroles d’«Utile», joyau écrit il y a une quart de siècle par Étienne Roda-Gil, que lors de son concert dédié à Julien Clerc, Jean Michel Rinaldi affirme qu’il « veut être utile à vivre et à rêver ». Après plus de quatre décennies de carrière, en s’engageant dans un nouveau spectacle, l’artiste démontre bien que sa route n’est pas près de s’arrêter !

Son métier ? Chanteur. Et il l’exerce toujours avec autant d’élégance qu’à ses débuts. A voir son long parcours, on pourrait même dire que Jean Michel Rinaldi est un cas à part. Car, si après avoir « Laissé entrer le soleil », il a connu une éclipse changeant de « voie » pendant un temps, il s’est vite rappelé « A nos Amours », toujours dans une liberté de ton clairement affichée. Et, là encore, il ne déroge pas à la règle, interprétant le répertoire de Julien Clerc avec sa propre voix et ses émotions.

On pourrait dire de son histoire, qu’elle commence comme un rêve d’enfant, alors qu’à 13 ans, il plaque ses premiers accords de guitare. Dès le début des années 70, il se « fait une place », à l’âge d’or des orchestres populaires qu’il a rejoint avant de continuer en solo. Là, il affiche déjà sa « Préférence » pour les chansons de Julien Clerc avec qui il a, d’ailleurs, quelques similitudes. En effet, beau gosse, longues boucles noires, à l’époque il revêt déjà le long manteau d’Ivanovitch.

C’est dans le refuge de son Ile singulière, à Sète, qu’il a créé ce récital. Au programme, une trentaine de chansons d’hier et d’aujourd’hui, qu’il a sélectionnées parmi les plus significatives. « Je suis très heureux de donner ce concert dans la magnifique salle du Nautilus, mise à disposition par la municipalité à qui j’exprime ma reconnaissance, tout comme à l’ARTC Sud et à sa responsable Chantal Mène.

