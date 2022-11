Concert: Junkyard crew Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Concert: Junkyard crew Yssingeaux, 9 décembre 2022, Yssingeaux. Concert: Junkyard crew

Passage du théâtre Théâtre municipal Yssingeaux Haute-Loire Théâtre municipal Passage du théâtre

2022-12-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-09

Théâtre municipal Passage du théâtre

Yssingeaux

Haute-Loire EUR Inspiré par les musiques de la Nouvelle Orléans (fanfares, soul, blues, hip hop), guitare slide, sousaphone et

batterie ! Le répertoire se veut à l’image de ces fanfares intemporelles, un pied dans la tradition et l’autre

dans la modernité. +33 4 71 65 79 20 Théâtre municipal Passage du théâtre Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Théâtre municipal Passage du théâtre Ville Yssingeaux lieuville Théâtre municipal Passage du théâtre Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Concert: Junkyard crew Yssingeaux 2022-12-09 was last modified: by Concert: Junkyard crew Yssingeaux Yssingeaux 9 décembre 2022 Haute-Loire Passage du théâtre Théâtre municipal Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire