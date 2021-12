Concert Junkyard Crew et Zibeline Toï Toï le Zinc, 21 janvier 2022, Villeurbanne.

Toï Toï le Zinc, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

• Junkyard Crew Musiques de la Nouvelle Orléans (fanfares, soul, blues, hip hop), Junkyard Crew utilisent : la guitare slide, le sousaphone et bien sûr la batterie… qui y est née ! Le répertoire se veut à l’image de ces fanfares intemporelles – un pied dans la tradition et l’autre dans la modernité. [www.zproduction.org/artist/junkyard](http://www.zproduction.org/artist/junkyard) [[https://youtu.be/DMaBN48jpaE](https://youtu.be/DMaBN48jpaE)](https://youtu.be/DMaBN48jpaE) • Zibeline Jazz multicolore Les compositions soignées, héritées des originalités rythmiques et mélodiques de thèmes trad’ de tous horizons, s’affirment grâce à la virtuosité et l’inventivité des 7 instrumentistes. Les arrangements musicaux « made in Zibeline » font groover une masse sonore. Les musiciens y puisent leur inspiration et servent une musique se faufilant entre lyrismes mélodiques, improvisations et transes de la danse. Zibeline crée son trad’. Zibeline danse son jazz. [www.zibeline.org](http://www.zibeline.org) [[https://youtu.be/fsbi-ywpSbQ](https://youtu.be/fsbi-ywpSbQ)](https://youtu.be/fsbi-ywpSbQ)

Toï Toï présente une belle soirée dansante et groovy, avec Junkyard Crew et Zibeline. Ouverture des portes dès 17h avec au programme de bons produits faits maison à partager, bières et vins locaux !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T23:00:00