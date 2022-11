Concert: « Juliette Gréco la Femme » au Potager des Princes Chantilly, 20 novembre 2022, Chantilly.

Concert: « Juliette Gréco la Femme » au Potager des Princes

17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise

2022-11-20 – 2022-11-20

Chantilly

Oise

Chantilly

19 19 Le Potager des Princes inaugure une série de concerts exceptionnels dans sa salle des Jardins, au programme de la Première : « Juliette Gréco la Femme ».

Un concert proposé et chanté par Caroline Montier qui nous livre une Gréco joyeuse et jouisseuse dont la vie a été guidée par son goût du désir et du plaisir. Une Gréco rieuse et grave, vibrante et bien vivante, soutenue par un contrebassiste talentueux dont les notes jazzy répondent au piano dont joue merveilleusement bien Caroline.

Le Potager des Princes inaugure une série de concerts exceptionnels dans sa salle des Jardins, au programme de la Première : « Juliette Gréco la Femme ».

Un concert proposé et chanté par Caroline Montier qui nous livre une Gréco joyeuse et jouisseuse dont la vie a été guidée par son goût du désir et du plaisir. Une Gréco rieuse et grave, vibrante et bien vivante, soutenue par un contrebassiste talentueux dont les notes jazzy répondent au piano dont joue merveilleusement bien Caroline.

contact@potagerdesprinces.com https://www.potagerdesprinces.com/?fbclid=IwAR0QbJIPUx68Nw_QhwWvKH5C2czhKMl7vmw_CkHG4Tj72OYq09a3tfIrbXs

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-11-08 par