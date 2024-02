Concert Julien Loko Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 29 mars 2024.

Concert Julien Loko Espace Philippe Auguste Vernon Eure

C’est la voix irlandaise à découvrir sans attendre !

Originaire d’Irlande, Julien Loko, accompagné par sa formation, vous propose un voyage inoubliable en Irlande, pour toutes les générations. Vivez un live de musique irlandaise exceptionnel, en découvrant ou redécouvrant les grands standards de la musique Irish (drinkin songs, Jig, Reels…) mais aussi des ballades intemporelles et des compositions fièvreuses dignes des plus grands pubs de Dublin et Galway.

Proposant un live énergique, dynamique, interactif, vous serez transporté dans le pays de la verte Erin.

Ce concert vous est proposé en salle Vikings afin que les amateurs de danse puissent profiter au maximum !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Concert Julien Loko Vernon a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération