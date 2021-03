Concert JULIEN LOKO Salle Jeanne d’Arc, 17 mars 2021-17 mars 2021, Le croisic.

ON PARLE

DE LUI…

« Mais qui est Julien ? Un musicien, un homme d’image, un auteur, un dessinateur,

un compositeur et un interprète puissant, un artiste qui a trouvé son centre dans

des propositions sensibles et ludiques qu’il réinvente sans cesse… Il cherche, il

trouve, il se donne, il se déshabille… Vous suivez ? »

François Welgryn (parolier français)

Une participation remarquée à la « Nouvelle Star » en 2009,

lauréat des « Rencontres d’Astaffort » qu’organise Francis

Cabrel en 2010, une reprise de « Hallelujah » à la Fête de la

Musique sur France 2, le rôle chanté principal de la comédie

musicale « Dracula » en 2011, ont forgé à Julien Loko une

fan-base conséquente et fidèle. Entouré de ses musiciens, ses

chansons et ses textes sont inspirés des song writers Irlandais.

