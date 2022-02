Concert – Julien Clerc Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert – Julien Clerc Saint-Brieuc, 11 mars 2022, Saint-Brieuc. Concert – Julien Clerc Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

2022-03-11 – 2022-03-11 Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc sera de retour en 2022 !

D’abord avec un nouvel album prévu puis avec « Les jours heureux », une nouvelle tournée. +33 2 96 01 53 53 https://www.saintbrieucexpocongres.com/evenements/julien-clerc-a-l-hermione-le-vendredi-11-mars-2022-palais-des-congres-de-saint-brieuc/343 Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc sera de retour en 2022 !

D’abord avec un nouvel album prévu puis avec « Les jours heureux », une nouvelle tournée. Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin Ville Saint-Brieuc lieuville Saint Brieuc Expo Congrès Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Departement Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Concert – Julien Clerc Saint-Brieuc 2022-03-11 was last modified: by Concert – Julien Clerc Saint-Brieuc Saint-Brieuc 11 mars 2022 Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d'Armor