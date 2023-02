CONCERT JULIEN CLERC Palais des congrès Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

2023-03-04

Vosges 47 EUR Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ». Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris, à L’Olympia et à une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ».

L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré. Placement libre assis

Ouverture des portes à 19h30 (sous réserve d’ajustement par la production) animations@ville-vittel.fr +33 3 29 08 16 59 http://www.ville-vittel.fr/billetterie Palais des congrès 1 avenue Bouloumié Vittel

