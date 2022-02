Concert: Julien Clerc Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Concert: Julien Clerc Montélimar, 13 avril 2022, Montélimar. Concert: Julien Clerc avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

2022-04-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-13 00:00:00 00:00:00 avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

Montélimar Drôme Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour en 2022 !

L’album « Terrien » sorti le 12 février 2021 avec, à l’écriture, quelques-unes des plus belles plumes de la chanson française. https://www.ideehall.com/ avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

dernière mise à jour : 2021-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Ville Montélimar lieuville avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Concert: Julien Clerc Montélimar 2022-04-13 was last modified: by Concert: Julien Clerc Montélimar Montélimar 13 avril 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme