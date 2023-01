Concert : Julien Bitoun & The Angels Montluçon Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Concert : Julien Bitoun & The Angels Montluçon, 27 janvier 2023, Montluçon Montluçon. Concert : Julien Bitoun & The Angels 109 – L’Embarcadère 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier 8 rue du Général Emile Mairal 109 – L’Embarcadère

Allier Montluçon Julien Bitoun & The Angels, un power trio qui déménage, amoureux des 70’s et du rock’n’roll tout simplement ! Trois anges qui font de la musique pour leur plaisir. Et pour le nôtre, ce qui est encore mieux ! info@109montlucon.com +33 4 70 05 88 18 http://www.109montlucon.com/ 8 rue du Général Emile Mairal 109 – L’Embarcadère Montluçon

