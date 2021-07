Brest Brest Brest, Finistère Concert : Julien Appalache / David Crozon Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Concert : Julien Appalache / David Crozon Brest, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Brest. Concert : Julien Appalache / David Crozon 2021-07-30 18:30:00 – 2021-07-30 20:30:00 Quai de la Douane Port de Commerce & Grand Large

Brest Finistère Julien Appalache / David Crozon

Port de Co & Grand Large Réservez votre place sur :

https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda/agenda-2563/concert-julien-appalache-david-crozon-sur-reservation-1067326.html Julien Appalache / David Crozon

Port de Co & Grand Large Réservez votre place sur :

dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Brest Adresse Quai de la Douane Port de Commerce & Grand Large Ville Brest lieuville 48.38256#-4.48524