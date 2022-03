Concert JULIE LAGARRIGUE Massugas, 19 mars 2022, Massugas.

Concert JULIE LAGARRIGUE Salle d’échanges et de rencontres cultur Le bourg Massugas

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle d’échanges et de rencontres cultur Le bourg

Massugas Gironde Massugas

Les odeurs et les goûts, les épices et les contrastes.

Piano, guitare, accordéon, peu importe, les ustensiles concoctent avec finesse quelques douceurs, rugosité, franchises goûteuses et pudeurs osées.

En solo sa voix et l’instrument sont à égalité, les deux développent l’intime. L’intime à deux.

EXTRAIT DE PRESSE

“Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce même ancrage terrien, cette troublante aisance à chanter juste et vrai, sans maniérisme. D’une voix toujours fluide, évidente, réconfortante.” Erwan Perron, Télérama 22 avril 2020

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION.

+33 097746220

Julie LAGARRIGUE

Salle d’échanges et de rencontres cultur Le bourg Massugas

