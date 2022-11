Concert Julian Karinrath, 1 décembre 2022, .

2022-12-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-07

Julian Kainrath, né en 2005, est un enfant prodige qui depuis l’âge de 10 ans se produit comme soliste violoniste dans les scènes du monde entier et qui a gagné de très nombreux concours internationaux.



Luigi Carroccia est reconnu comme l’un des pianistes italiens le plus prometteurs de sa génération et ses interprétations ont suscité l’intérêt sur le plan international.



Au programme Cesar Franck (1822 – 1890) – Johannes Brahms (1833 – 1897) Claude Debussy (1862 – 1918).

Cesar Franck (1822 – 1890)

Sonata in La maggiore

Allegretto ben moderato

Allegro

Recitativo Fantasia

Allegretto poco mosso

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Sonata per violino e pianoforte in Re minore n. 3, op. 108 (25 min)

Allegro

Adagio

Un poco presto e con sentimento

Presto agitato

Claude Debussy (1862 – 1918)

Sonata per violino e pianoforte L. 148 (15 min)

Allegro vivo

Intermède – Fantasque et léger

Finale – Très animé

