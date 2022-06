Concert Julia May

2022-07-21 20:00:00 – 2022-07-21 22:00:00 Guitare/chant, Julia est anglo brésilienne, c’est la douceur du folk et l’énergie du Brésil.

Prix libre mais nécessaire.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

