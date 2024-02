Concert « Jules solitaire » Saint-Julien-les-Villas, samedi 16 mars 2024.

Concert « Jules solitaire » Saint-Julien-les-Villas Aube

Venez fêter la St PATRICK avec nous !

Jules est un amoureux de la mer, il aime voyager et jouer en Bretagne ; c’est même là-bas qu’il puise son inspiration !

Voilà une histoire qu’il vous racontera en rejoignant l’équipage pour une soirée inoubliable.

Venez découvrir son univers musical, mêlant compositions, folk-rock Breton et reprises de la nouvelle scène française…

Et comme on dit du côté de la mer de l’ouest, KENAVO … Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

St Julien restaurant & grill

Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est stjulien.restaurant@gmail.com

