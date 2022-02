Concert Jules & Kris Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

Le Malesherbois Loiret Le Malesherbois Pour débuter ce mois de mars tout en musique, Jules & Kris viennent faire vibrer les murs de l’Ecu de France au rythme de la Pop – Folk.

Tous les 2 musiciens-chanteurs qui se côtoient depuis des années, ils croisent enfin leurs répertoires au hasard de leurs envies, explorant la pop-folk qu’ils aiment autant l’un que l’autre …

On vous promet un régal pour vos oreilles et vos papilles ! Formule sans repas à 25€ – A partir de 21h

Concert + Photo Booth + 1 conso

Formule avec repas à 50€ – A partir de 19h

