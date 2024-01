Concert Juju Vagabond Abbeville, vendredi 9 février 2024.

Concert Juju Vagabond Abbeville Somme

Une voix unique quelque part entre Tracy Chapman et Joan Baez, des influences musicales allant de Neil Young à James Taylor en passant par Emmylou Harris et Bob Dylan, Juju Vagabond vous invite au voyage, armée de sa guitare et de son harmonica, chantant des compositions originales dans un style “singersongwriter”5 .

1 Place Saint-Jacques

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France contact@mpt-abbeville.asso.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09



