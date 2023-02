[Concert] Judith Hill, 4 avril 2023, Petit-Caux Petit-Caux.

[Concert] Judith Hill

Salle Scène en Mer Petit-Caux Seine-Maritime

2023-04-04 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-04

Petit-Caux

Seine-Maritime

Petit-Caux

Originaire de Los Angeles CA, Judith Hill est issue d’une famille de musiciens métissés japo-afro

américaine. Durant une décennie plus que fructueuse, Hill a collaboré avec de nombreux artistes

emblématiques notamment avec Mickaël Jackson lors d’un duo sur « I Just Can’t Stop Loving You » à

son concert « This Is It » de Londres.

Paru en mars 2021, son album de 13 titres est une déclaration à la fois vibrante, osée et personnelle.

C’est une excursion au sein de la musique afro-américaine : passée, présente et future. A travers son

titre auto produit « Baby, I’m Hollywood », riche en références soul, en époustouflantes ballades au

piano et en funk psychédélique, Hill apparaît comme libérée et ressuscitée.

Dans ce nouveau projet, Judith nous raconte le plaisir, la douleur, la fête dans une compilation de

chansons narratives finement écrites.

Originaire de Los Angeles CA, Judith Hill est issue d’une famille de musiciens métissés japo-afro

américaine. Durant une décennie plus que fructueuse, Hill a collaboré avec de nombreux artistes

emblématiques notamment avec Mickaël Jackson lors d’un duo sur « I Just Can’t Stop Loving You » à

son concert « This Is It » de Londres.

Paru en mars 2021, son album de 13 titres est une déclaration à la fois vibrante, osée et personnelle.

C’est une excursion au sein de la musique afro-américaine : passée, présente et future. A travers son

titre auto produit « Baby, I’m Hollywood », riche en références soul, en époustouflantes ballades au

piano et en funk psychédélique, Hill apparaît comme libérée et ressuscitée.

Dans ce nouveau projet, Judith nous raconte le plaisir, la douleur, la fête dans une compilation de

chansons narratives finement écrites.

https://mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr/billets

Petit-Caux

dernière mise à jour : 2023-02-01 par