Concert Jubilons ! 2021-07-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-23

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR 20 20 Récital de piano de Nareh Arghamanyan, pianiste arménienne.

» Soirée de Vienne « , Schumann, Schubert, Liszt, Tchaîkovski, Strauss.

