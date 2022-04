Concert « Jubilatio » – 24ème Festival du Baroque Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: 74400

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Chamonix-Mont-Blanc « Jubilatio » par le Concert de l’Hostel Dieu et Anara Khassenova

Bach, Vivaldi, Hændel et Pachelbel : une célébration en musique

L’art musical baroque est un art avant tout rhétorique. info@festivalmontblanc.fr +33 6 33 38 18 03 https://www.festivalmontblanc.fr/ Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc

Concert « Jubilatio » – 24ème Festival du Baroque Chamonix-Mont-Blanc 2022-07-18

