Concert Jubilate Trégunc, 28 août 2021, Trégunc.

Concert Jubilate 2021-08-28 – 2021-08-28

Trégunc Finistère

Jubilate créé en 1997, à la Cathédrale de TOULON cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes, lors de concerts basés sur un thème et donnés a cappella dans des lieux sélectionnés pour leur qualité acoustique. La mezzo YAN ZAWACKI apporte se qualités de voix pour des pièces baroques, accompagnée à l’orgue (si c’est possible).

Les tournées sont réalisées dans toute la FRANCE, mais aussi à l’étranger, POLOGNE, ITALIE, ESPAGNE , ETATS UNIS (grâce à des liens familiaux).

Dans cette tournée , ce sont 4 solistes : Yan ZAWACKI ( mezzo-soprano), LIDIA KAWECKA mezzo et organiste), Michel THIVET ( baryton) et Alain PUPIER ( ténor et direction) qui alterneront le chant grégorien, les polyphonies et des solos baroques dans un programme «FLORILEGE ».

Participation de 10€ au profit de la Chapelle de Kervern

+33 2 98 06 87 90 http://www.jubilatetoulon.fr/

