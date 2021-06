Concert Jubilate Dinan, 26 juin 2021-26 juin 2021, Dinan.

Concert Jubilate 2021-06-26 – 2021-06-26 Place Saint- Sauveur Basilique St-Sauveur

Dinan Côtes d’Armor

Jubilate créé en 1997, à la Cathédrale de TOULON cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes, lors de concerts basés sur un thème et donnés a cappella dans des lieux sélectionnés pour leur qualité acoustique. La mezzo YAN ZAWACKI apporte se qualités de voix pour des pièces baroques, accompagnée à l’orgue (si c’est possible).

Les tournées sont réalisées dans toute la FRANCE, mais aussi à l’étranger, POLOGNE, ITALIE, ESPAGNE , ETATS UNIS (grâce à des liens familiaux).

La qualité de leur travail leur vaut des demandes dans des lieux très appréciés…. en particulier, depuis 20 ans le concert du 15 août dans l’Abbaye d’AMBRONAY (01)…

la messe dominicale grégorienne dans la Cathédrale Wawel de CRACOVIE après un concert dans le conservatoire de la ville … une prestation dans le Sanctuaire de MONTSERRAT (Espagne)…. un concert de Noël en 2014 dans la Cathédrale de SYRACUSE, invités par l’Archevêque … des concerts chaque année en divers lieux de SICILE entre 2007 et 2018.

Ils dépassent actuellement les 750 concerts.

Dans cette tournée , ce sont 4 solistes : Yan ZAWACKI ( mezzo-soprano), LIDIA KAWECKA mezzo et organiste), Michel THIVET ( baryton) et Alain PUPIER ( ténor et direction) qui alterneront le chant grégorien, les polyphonies et des solos baroques dans un programme «FLORILEGE» terminé par le Salve Regina baroque de HASSE

Tous ces concerts sont à libre participation, pour permettre à tous d’y assister en cette période de privation culturelle !

