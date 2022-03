Concert Juan de la Rubia Grandvillars Grandvillars Catégories d’évènement: Grandvillars

Grandvillars Territoire-de-Belfort Grandvillars Territoire de Belfort EUR Pour fêter ses dix ans d’existence et dans le cadre des festivités du centenaire de la création du Territoire de Belfort, l’association ACORG invite l’organiste de la Sagrada Familia (Barcelone) Juan de la Rubia à donner un récital sur l’orgue espagnol de Grandvillars. Ce concert tout à fait exceptionnel s’inscrit dans le cadre de l’inauguration du dispositif franco-suisse “Ligne des Orgues Remarquables” et se déroulera en présence de nombreuses personnalités de la région transfrontalière ayant participé à la mise en place de ce concept touristique, ainsi que de nombreux passionnés d’orgue venus de partout, en voyage-découverte dans la région avec l’association nationale Orgue en France.

