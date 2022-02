CONCERT JP BIMENI [Bu/UK] + MASSTØ Beauvais, 10 mars 2022, Beauvais.

CONCERT JP BIMENI [Bu/UK] + MASSTØ Beauvais

2022-03-10 00:00:00 – 2022-03-10 23:00:00

Beauvais Oise

ASCA, L’Ouvre-Boîte, Beauvais

Tarifs :

18 € : Tarif Plein

10 € : avec le PASS 3 CONCERTS

8 € : Tarif réduit 1 (groupes de plus de 10 personnes, associations, CE, partenaires sociaux, abonnés GAM, Lune des Pirates et Théâtre du Beauvaisis)

? 5 € : Tarif réduit 2 (- 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA)

Infos/billetterie : https://www.asca-asso.com/liste…/2021-2022/jp-bimeni/

—————–

JP Bimeni [Bu/UK]

Sur son premier album « Free Me », le natif du Burundi J.P. Bimeni impressionne par une voix qui rappelle les débuts d’Otis Redding et dans laquelle résonne l’âme de l’Afrique.

Les chansons d’amour et de perte, d’espoir et de peur de Bimeni, émigré à Londres sous le statut de réfugié au début des années 2000, sont portées par une conviction qui émane des expériences extraordinaires que la vie lui a réservé.

La Soul à fleur de peau.

Photo Tomoko Suwa Krull

+ MASSTØ

Coïncidence humaine et musicale, introspection et réalité romancée, depuis 4 ans le trio catalogue, archive et cueille la vie courante … Propre à eux, une empreinte à trois, singulière, qui se façonne dans le temps pour faire naître des compositions brutes, des scènes de vies dans lesquelles se croisent mauvaises rencontres, leçons d’amitiés et confessions amoureuses. Ayant chacun leur histoire propre, leur rencontre, confronte une esthétique souful, teintée de groove, sans limites de genres. Une belle alchimie qui semble les emmener tout droit sur les pas d’un blues’n’soul à l’américaine, franc et en clair-obscur, incontestablement touché par l’étoile de l’espoir.

asca@asca-asso.com +33 3 30 34 41 03 https://www.asca-asso.com/

dernière mise à jour : 2022-01-03 par