Concert Joze Joze Catégories d’évènement: Joze

Puy-de-Dôme

Concert Joze, 2 avril 2022, Joze. Concert Église Saint Pierre ès Liens 16 Rue de l’Église Joze

2022-04-02 – 2022-04-02 Église Saint Pierre ès Liens 16 Rue de l’Église

Joze Puy-de-Dôme Joze Ce moment de partage est donné au profit de la Ligue contre le Cancer; avec l’ensemble VIVA VOCE rene.barteaux@orange.fr +33 4 73 70 20 34 Église Saint Pierre ès Liens 16 Rue de l’Église Joze

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Joze, Puy-de-Dôme Autres Lieu Joze Adresse Église Saint Pierre ès Liens 16 Rue de l'Église Ville Joze lieuville Église Saint Pierre ès Liens 16 Rue de l'Église Joze Departement Puy-de-Dôme

Joze Joze Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joze/

Concert Joze 2022-04-02 was last modified: by Concert Joze Joze 2 avril 2022 Joze Puy-de-Dôme

Joze Puy-de-Dôme