Concert journée droits des femmes Goulien, samedi 9 mars 2024.

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque Christian Pelras organise un concert.

Elle a invité la chanteuse Charlotte Saouz qui chantera un répertoire de chansons féministes.

Une sélection de livres sur la thématique sera également proposée dans la bibliothèque sur les horaires d’ouverture (samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h mercredi de 14h à 16h)

Charlotte Saouz chanson féministe malicieuse.

Charlotte Saouz est une autrice-compositrice-interprète rennaise, chanteuse s’accompagnant à la guitare.

Ses chansons racontent, avec naturel et justesse, des petits bouts de sa vie de femme. Elles racontent les injonctions, les violences conjugales, les premières fois, mais aussi l’amour, le consentement et la sororité, toujours portées par sa voix chaude et sa guitare entraînante. .

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Bourg

Goulien 29770 Finistère Bretagne commune-de-goulien@orange.fr

L’événement Concert journée droits des femmes Goulien a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz