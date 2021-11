Concert Journée de Commémation | Remembrance Day Concert CoCreate Humanity (CCH) BFM – Bâtiment des Forces Motrices, 14 décembre 2021, Genève.

BFM – Bâtiment des Forces Motrices, le mardi 14 décembre à 20:30

L’association CoCreate Humanity (CCH) vous convie à un concert exceptionnel le [mardi 14 décembre 2021](https://www.cocreatehumanity.org/post/journée-de-commémoration-concert-du-14-décembre-2021-remembrance-day-concert-on-14-december-2021) à 20h30 à la Salle Théodore Turrettini du Bâtiment des Forces Motrices. L’Orchestre Symphonique Genevois (OSG) et Julie Sévilla-Fraysse (Ambassadrice de CoCreate Humanity et violoncelliste de l’Orchestre de l’Opéra de Paris), sous la direction de Hervé Klopfenstein, seront sur scène pour honorer le travail de la communauté humanitaire et commémorer celles et ceux ayant perdu la vie durant l’exercice de leur mission humanitaire. Bien que le travail humanitaire fasse partie des activités humaines les plus fondamentales qui soient, il comporte également de nombreux risques. Les humanitaires ne sont malheureusement pas seulement confrontés à la mort, aux blessures, aux enlèvements et aux deuils des populations affectées pour lesquelles ils sont déployés sur le terrain, mais ils sont aussi confrontés aux mêmes faits avec leurs collègues travaillant dans le secteur. Considérant ces circonstances difficiles, il est important de ne pas marginaliser ces faits, et que bien au-delà d’un simple « devoir de prendre soin » (duty of care), commun à toutes les organisations, nous commencions à modeler une véritable « culture du prendre soin » (culture of care), pour l’ensemble des travailleurs humanitaires. La reconnaissance des efforts et du travail fourni par ces travailleurs humanitaires à travers le monde, employés locaux ou expatriés, est absolument essentielle. En ce sens, CoCreate Humanity propose l’organisation d’un concert de musique classique, en reconnaissant, d’une part, les propriétés curatives de la musique ; et en reconnaissant la musique comme un atout considérable pour les individus entre eux, dans un large spectre, et bien au-delà du secteur humanitaire, d’autre part. [CoCreate Humanity (CCH)](https://www.cocreatehumanity.org) est une association qui a été créée en août 2019. L’association est une communauté de pairs humanitaires qui soutient les travailleurs humanitaires souffrant de trouble de stress post-traumatique, et autres formes de traumatismes, de burnout, de stress et dans le deuil. Elle honore la communauté humanitaire dans son ensemble, et commémore celles et ceux ayant perdu la vie dans l’exercice de leur mission et témoigne de ce qu’ils ont accompli. L’association appuie ses initiatives en travaillant avec un réseau de professionnels de la santé mentale et du bien-être à travers le monde. Le concert de cette année marquera le 25ème anniversaire de l’attaque de l’hôpital du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à [Novye Atagi en Tchétchénie](https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2019-10/09-hensch.pdf) en 1996, une attaque à laquelle Christoph Hensch – l’un des trois cofondateurs de CoCreate Humanity – a survécu. L’expérience et le parcours de guérison, à la suite de cet événement, lui ont inspiré la création de l’association. CoCreate Humanity est convaincue de l’importance d’honorer le travail de cette communauté, et de se souvenir de celles et ceux qui ont perdu la vie, marquant ainsi une reconnaissance absolue pour l’ensemble du secteur humanitaire. CoCreate Humanity remercie très chaleureusement la Présidente de la Fondation de [l’Orchestre Symphonique Genevois](https://www.symph.ch), Marie-Françoise de Bourgknecht, le Chef d’orchestre et Directeur Artistique de l’OSG, Hervé Klopfenstein, pour leur confiance et pour leur précieux soutien dans la tenue de cet événement. L’association remercie également son Ambassadrice [Julie Sévilla-Fraysse](https://www.juliesevillafraysse.com), pour son amitié et pour son engagement dans l’organisation de tous les événements musicaux, et de véhiculer l’image et l’initiative de CoCreate Humanity à travers le monde. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans ce magnifique [Bâtiment des Forces Motrices](https://www.bfm.ch). Nous avons besoin de votre présence, et nous vous promettons un concert de très grande qualité et un très beau moment de partage ! DÉTAIL DE L’ÉVÉNEMENT – Date : mardi 14 décembre de 20h30 à 21h45 (sans entracte) – Lieu : Salle Théodore Turrettini du Bâtiment des Forces Motrices (Genève, Suisse) – Sur scène : Julie Sévilla-Fraysse et l’Orchestre Symphonique Genevois, direction Hervé Klopfenstein – Discours d’ouverture : Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève, Hélène Ros, Cofondatrice de CoCreate Humanity et Gilles Collard, Directeur Général de Bioforce. – Programme : Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur op. 129 de Robert Schumann, et Symphonie N°2 en ré majeur op.36 de Ludwig van Beethoven. – Public : concert au grand public – Mesure sanitaire : certificat Covid requis pour assister au concert BILLETTERIE EN LIGNE : [https://etickets.infomaniak.com/shop/Yqb8vYMQTw/](https://etickets.infomaniak.com/shop/Yqb8vYMQTw/) Contact : [info@cocreathumanity.org](mailto:info@cocreathumanity.org) et +41 (0)79 369 30 60

CHF 50.-

