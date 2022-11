Concert – jouer pour un jouet

Proposé par le Conservatoire Elie Dupont et Kiwanis Club.

Depuis plusieurs années, le Conservatoire et Kiwanis Club organisent un spectacle caritatif en décembre. Une centaine de jeunes musiciens et danseurs partagent leur pratique artistique. La collecte de jouets est ensuite redistribuée aux enfants en difficulté de Pontarlier par la Croix Rouge.

Entrée libre en échange d’un ou plusieurs jouets. conservatoire@ville-pontarlier.com +33 3 81 46 72 89 https://www.ville-pontarlier.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-08 par

