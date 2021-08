La Guerche-sur-l'Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Concert “joue la collectif” La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’évènement: Cher

La Guerche-sur-l'Aubois

Concert “joue la collectif” La Guerche-sur-l’Aubois, 11 septembre 2021, La Guerche-sur-l'Aubois. Concert “joue la collectif” 2021-09-11 18:00:00 – 2021-09-11

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois 12 EUR 12 La Tuilerie accueille le Luisant avec en première partie un solo du groupe Vibrants défricheurs et en deuxième partie Ultra Light Blazer. Des interventions artistiques et pédagogiques sera donné. “Joue la collectif” propose un concert et des interventions artistiques et pédagogiques. leluisant18@gmail.com +33 2 48 74 23 93 https://www.leluisant.fr/ La Tuilerie accueille le Luisant avec en première partie un solo du groupe Vibrants défricheurs et en deuxième partie Ultra Light Blazer. Des interventions artistiques et pédagogiques sera donné. © pays loire val d’aubois dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Autres Lieu La Guerche-sur-l'Aubois Adresse Ville La Guerche-sur-l'Aubois lieuville 46.95175#2.94793