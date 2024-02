Concert JOTA B Spécial Saint Patrick Le Tube Seignosse Seignosse, samedi 16 mars 2024.

Concert JOTA B Spécial Saint Patrick Le Tube Seignosse Seignosse Landes

La Saint Patrick s’invite au Tube à Seignosse le samedi 16 mars.

Célébrez l’esprit irlandais avec la musique enivrante de JOTA.B et une ambiance chaleureuse.

JOTA.B en quelques mots

Un “j” et un “b“, comme Joie et Bonheur tout simplement d’interpréter des chansons d’hier et d’aujourd’hui.

JOTA.B, c’est une Bande de Joyeux Bonhommes.

Jamais Blasés de Jongler avec le Beat, les mélodies, le tout Juste avec un Brin de poésie. Leur Bain de Jouvence, c’est aussi l’écriture de compositions sur les Bancs d’écoles aux côtés des Jeunes…

Venez vibrer, danser, chanter avec JOTA.B, ces Jeunes Badauds aux Jolies Bretelles.

Infos pratiques

– Ouvertures des portes à 19h ; concert à 20h30

– Tarif 5€

– Billetterie sur place uniquement.

Infos www.le-tube-bourdaines.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Le Tube Seignosse Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert JOTA B Spécial Saint Patrick Seignosse a été mis à jour le 2024-02-10 par OT Seignosse