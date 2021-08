Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Concert – Josquin Des Prez : 500 ans Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Missa Gaudeamus, Motets, Œuvres instrumentales. Par la Ménestraudie. Ensemble vocal et instrumental. Direction : Dominique Renard. Libre participation. Samedi 28 août 2021 – 20h30 – Église Saint-Pierre Pleurtuit +33 6 83 42 99 30 http://lamenestraudie.wifeo.com/ Missa Gaudeamus, Motets, Œuvres instrumentales. Par la Ménestraudie. Ensemble vocal et instrumental. Direction : Dominique Renard. Libre participation. Samedi 28 août 2021 – 20h30 – Église Saint-Pierre Pleurtuit dernière mise à jour : 2021-08-20 par

