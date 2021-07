Concert Joseph Gautier / Gipsy Belcanto Arès, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Arès.

Concert Joseph Gautier / Gipsy Belcanto 2021-07-17 – 2021-07-17

Arès Gironde

« Zuzep », l’ex chanteur de Chico & the Gypsies, nous présente son nouvel album sorti à l’automne 2020. Une voix solaire, un charisme de tous les instants, Joseph Gautier prend son envol dans un projet personnel « Gipsy belcanto », où les airs d’Opéra et les plus belles chansons de notre inconscient collectif viennent enlacer le culture gipsy, andalouse et catalane?

+33 5 56 03 93 03

Mairie Arès

