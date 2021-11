Guichen Guichen Guichen, Ille-et-Vilaine Concert Joseph Chedid Guichen Guichen Catégories d’évènement: Guichen

Guichen Ille-et-Vilaine Guichen Après un premier album intitulé « Maison Rock » et un disque en famille sobrement baptisé « Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid », celui que l'on connait également sous le nom de Selim revient avec un nouveau projet sous son propre nom. Joseph a trouvé sa voie, s'affirme et prend une toute nouvelle direction. En 2019, Il nous dévoile son opus sobrement intitulé « Source », tour à tour expérimental, électrique, poétique, touchant et onirique : un disque intense, à son image. Il travaille actuellement sur son nouvel album dont la sortie est prévue courant 2022. Sur scène, Joseph Chedid délivre en solo ou en groupe, un set électrisant oscillant entre force et fragilité où énergie et solo de guitares sont légions. Tout public à partir de 8 ans espacegalatee@ville-guichenpontrean.fr +33 2 99 57 32 57 http://www.guichenpontrean.fr/

