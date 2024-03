Concert jonglé BPM Cie POC Espace Benoîte-Groult Quimperlé, dimanche 2 juin 2024.

Un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes jongleurs et un musicien multi-instrumentiste. Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et percute du funk à l’électro. Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emporte dans une partition de musique jonglée, où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Concert jonglé tous publics

En collaboration avec les CirKoPathes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:30:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne culture@quimperle.bzh

