Joli gris Jaune, c’est le groupe constitué par La Loure pour partager sur scène les répertoires du cousinage entre Normandie et Amérique du Nord. Entre chansons à répondre, pièces instrumentales, complaintes et refrains turlutés, voici de quoi asticoter vos oreilles ! Ce concert vous est proposé à La Halle et reprendra des chansons du Cousinage Normandie-Amérique du Nord.

contact@laloure.org +33 2 31 68 73 49 https://www.helloasso.com/associations/la-loure/evenements/joli-gris-jaune-chansons-du-cousinage

