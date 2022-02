Concert : Jok’Air Amiens, 29 avril 2022, Amiens.

Concert : Jok’Air Amiens

2022-04-29 – 2022-04-29

Amiens Somme

29 29 2020 fut l’année des certifications pour Jok’Air. En plus de son album JOK’TRAVOLTA certifié disque d’or, les titres « BONBON A LA MENTHE », « MON SURVET » et « SQUALE » sont singles d’or et le titre « LAS VEGAS » certifié single de platine. Une année particulière mais riche, que Jok’Air a couronné avec l’album « VIe RÉPUBLIQUE » en décembre, porté par le tube « Elles ont trop joué avec mon cœur ». Ce premier extrait est déjà certifié single d’or et a atteint le TOP 30 des diffusions radio et TV. 2021 sonne comme l’année de la consécration pour Jok’Air, avec une tournée de 2021 à 2022 passant par l’Olympia le 22 février 2022 !

Kanoé se fait connaître sur les réseaux sociaux avec un freestyle d’une rythmique déconcertante à seulement 14 ans. De Twitter à Youtube, en passant par Instagram et Snapchat, les internautes s’agitent devant ce jeune rappeur.

Plusieurs freestyles plus tard, il est invité sur Skyrock et délivre une performance digne des plus grands. Sa prestation a d’ailleurs été sacré la vidéo de Planète Rap la plus vue de 2020 (16.5 millions de vues sur Youtube).

Il sort son premier EP “Savies” fin 2020 et son second EP « Mauvaise Graine » est attendu pour le le 12 novembre 2021.

Tout est allé très vite pour Kanoé, un tel talent ne pouvait pas rester bien longtemps dans l’ombre de Belleville. L’histoire ne fait que commencer…

+33 3 22 47 29 00

Amiens

