Concert Johnny Mafia MADAM Moloch Monolyth Pavillon 108 Fumel, samedi 23 mars 2024.

Concert Johnny Mafia MADAM Moloch Monolyth Pavillon 108 Fumel Lot-et-Garonne

Deuxième soirée anniversaire pour les 25ans d’After Before

Johnny Mafia (89), Madam (31) et Moloch/Monolyth (33)

Deuxième soirée anniversaire pour les 25 ans !

JOHNNY MAFIA (89)J

Fondé en 2010 par quatre lycéens, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre.

MADAM (31)

Héritières de la hargne féminine bravache et altière des Runaways ou de L7, traversées par le groove musclé de Queens of the Stone Age, les brûlots de Madam sont également portés par des guitares rageuses, une rythmique qui ne fait pas de prisonnier et un chant hiératique et sûr de son fait.

MOLOCH/MONOLYTH (33)

Débordant d’idées et de fraicheur, Moloch/Monolyth défend les couleurs d’une scène pop française anglophone biberonnée aux années 90/2000, qui n’a toujours pas troqué ses guitares pour des synthés, ni sa barbe de 3 jours pour des moustaches. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Pavillon 108 108 rue Léon Jouhaux

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Johnny Mafia MADAM Moloch Monolyth Fumel a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Fumel Vallée du Lot