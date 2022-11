Concert « Johnny Hallydays ne meurt jamais » Bellegarde Bellegarde Catégories d’évènement: Bellegarde

Concert « Johnny Hallydays ne meurt jamais » Bellegarde, 3 décembre 2022, Bellegarde. Concert « Johnny Hallydays ne meurt jamais »

18 Place Charles Desvergnes Bellegarde Loiret

2022-12-03 20:30:00 – 2022-12-03 Bellegarde

Loiret Bellegarde Concert « Johnny Hallydays ne meurt jamais » avec le groupe Tribute. Duo de guitares et chant sur des bandes son pour un hommage à Johnny, représentation à la pizzeria « The route 66 ». Réservations conseillées. Concert « Johnny Hallydays ne meurt jamais » +33 2 38 95 86 77 Pixabay

