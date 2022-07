Concert Johnny Hallyday Rock’n Roll Show Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mutzig

Concert Johnny Hallyday Rock’n Roll Show Mutzig, 17 décembre 2022, Mutzig. Concert Johnny Hallyday Rock’n Roll Show

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

2022-12-17 20:30:00 – 2022-12-17 Mutzig

Bas-Rhin Mutzig EUR JOUR J HEURE H – JOHNNY HALLYDAY ROCK’N ROLL SHOW est un véritable SHOW unique en son genre retraçant fidèlement tout l’univers musical Rock de Johnny Hallyday, Un rendu à la perfection de son œuvre, une proposition artistique aboutie avec des arrangements musicaux fidèles aux années SEVENTIES. Pas un simple concert, ni un tour de chant, mais un véritable ROCK ‘ N ROLL SHOW. Une équipe complète avec des musiciens, des techniciens et un management professionnels. SOYEZ PRETS le JOUR J et à l’HEURE H : FRISSONS GARANTIS !!! Billets disponibles en vente en ligne Ouverture de la salle dès 19h. Places assises non numérotées. Buvette et petite restauration sur place Le show retrace fidèlement tout l’univers musical rock de Johnny Hallyday, Un rendu à la perfection de son œuvre, une proposition artistique aboutie avec des arrangements musicaux fidèles aux années Seventies. +33 3 88 38 11 61 JOUR J HEURE H – JOHNNY HALLYDAY ROCK’N ROLL SHOW est un véritable SHOW unique en son genre retraçant fidèlement tout l’univers musical Rock de Johnny Hallyday, Un rendu à la perfection de son œuvre, une proposition artistique aboutie avec des arrangements musicaux fidèles aux années SEVENTIES. Pas un simple concert, ni un tour de chant, mais un véritable ROCK ‘ N ROLL SHOW. Une équipe complète avec des musiciens, des techniciens et un management professionnels. SOYEZ PRETS le JOUR J et à l’HEURE H : FRISSONS GARANTIS !!! Billets disponibles en vente en ligne Ouverture de la salle dès 19h. Places assises non numérotées. Buvette et petite restauration sur place Mutzig

dernière mise à jour : 2022-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Mutzig Autres Lieu Mutzig Adresse 16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Ville Mutzig lieuville Mutzig Departement Bas-Rhin

Mutzig Mutzig Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mutzig/

Concert Johnny Hallyday Rock’n Roll Show Mutzig 2022-12-17 was last modified: by Concert Johnny Hallyday Rock’n Roll Show Mutzig Mutzig 17 décembre 2022 16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

Mutzig Bas-Rhin