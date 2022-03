Concert – Johnnie Carwash • Mad Foxes Saint-Brieuc, 26 mars 2022, Saint-Brieuc.

Baigné à l’énergie de FIDLAR et Nirvana, ce trio joue une pop électrique qui vire facilement au punk-rock aussi hargneux que festif, et répète dans un garage avec des tôles, en face d’une station de lavage. Vous l’avez compris, c’est l’exutoire parfait à l’urgence de vivre. Parfois ça tabasse, parfois ça sautille : un peu de légèreté, beaucoup de fun, voilà un groupe de potes qui pourrait s’appeler comme le batteur de Green Day… Tré Cool.

Mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène post-punk anglaise et de la spontanéité du grunge de Seattle. Un propos intense et incandescent : le deuxième album du groupe aborde pêle-mêle la toxicité masculine et le patriarcat, donne dans l’introspection frontale et l’amour cynique. Et au milieu de toute cette noirceur, c’est aussi une beauté candide qui surgit des couches de guitares, comme de multiples teintes qui nous marquent plus encore.

