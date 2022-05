Concert : John Dowland, The First Booke of Songes or Ayres Les Salons Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre de la 12ème édition du festival de l’ACMA, cinq chanteuses et chanteurs baroques exceptionnels se réuniront autour du luth de Monica Pustilnik pour explorer le merveilleux premier livre de Chansons et d’Airs de John Dowland. La publication du First Booke of Songes or Ayres de John Dowland en 1597 est un événement d’une importance unique dans l’histoire de la musique. Le livre n’a pas de précédent connu en Angleterre, ni en langue anglaise, et son énorme succès lui déparera cinq réimpressions du vivant du compositeur, parallèlement à la parution de ses publications suivantes, et même au-delà de celles-ci. Ce premier livre dévoile les fruits d’une créativité et d’une curiosité poétique et musicale singulières, ainsi que l’expérience récoltée au fil des nombreux voyages de Dowland en Europe continentale. Le livre est imprimé en forme de table book, ce qui permet à un consort de chanteurs et instrumentistes de chanter et de jouer sur un même exemplaire autour d’une table. Les 21 chansons qui constituent le First Booke sont conçues pour permettre des interprétations en formation variable, d’une à quatre voix, et luth. Notre lecture propose de rendre compte de l’intégralité du livre, dans toute sa multiplicité d’effectifs vocaux possibles, faisant appel à quatre chanteurs et à l’indispensable instrument qui est la colonne vertébrale du langage musical de John Dowland. [Réservation vivement conseillée](https://acma.ch/new/wordpress/reservations/)

De 10.- à 30.-

Concert John Dowland, The First Booke of Songes or Ayres avec Bénédicte Tauran, Michael Feyfar, Jérôme Vavasseur, Lisandro Abadie et Monica Pustilnik. Théâtre Les Salons le 21 mai à 20h00

