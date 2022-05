CONCERT – JOHN CHRIS GROUPE RELEASE PARTY

CONCERT – JOHN CHRIS GROUPE RELEASE PARTY, 12 mai 2022, . CONCERT – JOHN CHRIS GROUPE RELEASE PARTY

2022-05-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-12 JCG est un groupe de la région nord est ( Metz ) formé en 2004 nfluencé par le Rock , le blues et le funk électrique. Avec une solide rythmique , la musique de JCG possède des couleurs vastes et variées aux ambiances groove et festive pour un mood funck’n’roll. JCG sort son premier album en 2004 « Crazyfunky », un second en 2007 intitulé « Addiction to Rock » en 2019 « Off grid & Peaceful » et en 2021 « Awful mess ». La musique de JCG influencée par des artistes comme Jimi Hendrix, Black Sabbath, Prince,James Brown etc,,, JCG à joué dans quelques salles de concerts et clubs en ouverture d’artiste tel que Larry Garner , American dogs ou encore Paul Gilbert. Le nouvel EP intitulé “Awful mess” est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le mois d’octobre 2021. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville